متطوعون شباب يعيدون رفع كفاءة ملعب وشوارع مقرات خدمية بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

نجح عدد من الشباب فى قرية الشلاق بشمال سيناء، فى تنفيذ مبادرة تطوعية خلالها قاموا برفع كفاءة ملعب رياضى خاص بمركز الشباب فى نطاق قريتهم، وتجهيز محيط وشوارع مؤدية لمقرات خدمية حكومية تسهيلا لحركة المواطنين أثناء التنقل.

وأكد إبراهيم محمود، من بين الشباب المبادرين، أنهم يواصلون مهام تطوعية لخدمة قريتهم للشهر الثانى على التوالى، وتمكنوا من تنفيذ مبادرات، كان آخرها قيامهم بتهيئة ومسح وتنظيف مقر ملعب القرية التابع لمركز الشباب لعودة الأنشطة الرياضية المنوعة للشباب.

وأضاف أنه تم إلى جانب هذا العمل تنظيف وتجميل مداخل وشوارع مؤدية للمقرات الحكومية الخدمية المنوعة، ورفع الركام من مقر الوحدة الصحية القديم للمساعدة فى عودة العمل فيها قريبا.

وأشار محمد فتحي حمدان، أحد الشباب القائمين على المبادرة، أنه سبق تنفيذهم لمبادرة تبطين الأعمدة الحاملة لأسلاك شبكة الكهرباء بقريتهم، بهدف الحماية والوقاية من أى خطر لماس كهربائى، خصوصا التى تتواجد بجوار المدارس والمقرات الخدمية وعلى مسار الطريق الرئيسى، وتجميل مسار الطريق المار بالقرية حتى أصبح الأجمل، وتجميل وتأهيل المداخل المؤدية للمقرات الخدمية، وعمل خدمة عامة لتنظيف محيطها، ودهان الأعمدة بلون علم مصر إلى جانب دهان الأرصفة.



وقال محمد حسين الشلاق، من شباب القرية، إنهم يطلقون هذه المبادرة لتكون حافزا للشباب على المشاركة المجتمعية، وأن يكون كل منهم فاعلا فى موقعه، وبما يستطيع تنفيذه، وكانت المفاجأة استجابة الجميع منهم وتسابقهم لخدمة قريتهم.



وتابع أنهم يواصلون عملهم فى مبادرتهم الخدمية التطوعية، ويعتبرون أن رسالتهم ودورهم مستمر حتى الاحتفال بالانتهاء من تحقيق حلمهم أن تصبح أجمل قرية بسواعد شبابها.



اثناء العمل



تنظيف الطرق



جهود تطوعية



شباب يخدمون قريتهم