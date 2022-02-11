اليوم السابع
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لماذا تنصح وزارة الصحة بتطعيم كورونا بعد الإصابة بالفيروس؟.. إنفوجراف

الجمعة، 11 فبراير 2022 12:57 م
لماذا تنصح وزارة الصحة بتطعيم كورونا بعد الإصابة بالفيروس؟.. إنفوجراف وزارة الصحة تنصح بتلقى لقاح كورونا عقب الإصابة
كتب ــ وليد عبد السلام

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نصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة التطعيم بلقاح كورونا حتي بعد الإصابة بالفيروس وذلك بسبب تفاوت نسب المناعة من شخص لآخر بعد الإصابة بكوفيد 19.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
 
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الصحة

كورونا

لقاح كورونا

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