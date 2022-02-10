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الخميس، 10 فبراير 2022 12:43 م
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الصحة: تطعيم أكثر من 672 ألف مواطن بالجرعة التنشيطية الثالثة للقاح كورونا

الخميس، 10 فبراير 2022 12:36 م
الصحة: تطعيم أكثر من 672 ألف مواطن بالجرعة التنشيطية الثالثة للقاح كورونا الجرعة التنشيطية الثالثة للقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أن تطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا يمكنهم من تقوية مناعتهم ضد فيروس كورونا.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن أكثر من 672 ألف مواطن حصلوا علي الجرعة التنشيطية الثالثة حوى الآن، مشيرة إلى أهميتها الكبيرة في الحماية من العدوى.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن اللقاحات آمنه وفعالة في مواجهة فيروس كورونا ويمكن الحصول على اللقاح بسهولة من خلال الموقع الالكترونى لحجز اللقاحات.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
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الصحة

كورونا

فيروس كورونا

الجرهة التنشيطية الثالثة

اليوم السابع بلس

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