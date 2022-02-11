كيف يمكن أن يساعد الفول فى تقليل دهون البطن خلال أيام؟.. دراسة توضح

كتبت مروة هريدى

يمكن أن تكون الدهون الحشوية، التي تسمى أيضًا دهون البطن، ضارة جدًا لأنها تهاجم الأعضاء الحيوية في الجسم، ويمكنك تقليل دهون البطن الخطيرة عن طريق إجراء تغييرات بسيطة في النظام الغذائي، وتسلط الأبحاث الضوء على طعام بسيط يمكن أن تساعد في تقليل الدهون خلال أيام، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "إكسبريس".

تُخزن الدهون الحشوية في أعماق البطن بالقرب من الأعضاء الحيوية، مثل الكبد والكلى والأمعاء، ويمكن أن يؤدي ترك هذه الدهون أيضًا إلى مشاكل صحية خطيرة، تتراوح من أمراض القلب إلى مرض السكري، ولحسن الحظ، هناك بعض التدخلات الفعالة للتخلص من الدهون الحشوية.

وفقًا لبحث نُشر في مجلة "Nutrients"، فإن أحد الأطعمة التي قد تساعد في تقليل دهون البطن الضارة هو الفول، حيث وجدت الدراسة أن الفول كان قادرًا على خفض السمنة الحشوية في تجربة الفئران.

بالنسبة للتجارب الأولى والثانية، تم تغذية الفئران إما بنظام غذائي مطبوخ أو حبوب كاملة أو مسحوق فول، وكانت مدة هذه التجارب 26 و29 يومًا على التوالي، واستغرقت التجربة الثالثة 25 يومًا وشملت أيضًا حمية الفاصوليا، بشكل عام، أظهرت النتائج أن اتباع النظام الغذائى الذى يشتمل على البقوليات مثل الفول والفاصوليا كان قادرًا على قطع الأنسجة الدهنية الحشوية، بل وجعل الفئران أخف وزنًا.

وذكر الباحثون أن: "الفول العادي له نشاط محدد مضاد للسمنة يمكن أن يقلل من تأثيرها على الأمراض المزمنة لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بالفعل، ومن المحتمل أيضًا أن تقلل من خطر زيادة الوزن لدى البالغين عن طريق منع تراكم الدهون في منطقة البطن".

ومع ذلك، تشير الدراسة إلى أن المزيد من البحث مطلوب في هذه المرحلة، البقول بشكل عام هي مصادر جيدة للبروتين والألياف الغذائية مع الحفاظ على محتوى "منخفض للغاية من الدهون".

علاوة على ذلك، تم ربط البروتين سابقًا بفقدان الدهون الحشوية، وفقًا لبحث نُشر في المكتبة الوطنية للطب.

تشير دراسات مختلفة أيضًا إلى أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من البروتين يميلون إلى الحصول على دهون حشوية أقل، السبب في ذلك أن البروتين يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.