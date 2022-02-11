اليوم السابع
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غدا.. قطع المياه عن بعض المناطق بمركز السادات بالمنوفية لغسيل الشبكات

الجمعة، 11 فبراير 2022 04:42 م
غدا.. قطع المياه عن بعض المناطق بمركز السادات بالمنوفية لغسيل الشبكات قطع المياه - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قطع المياه غدا السبت الموافق 2022/2/12، عن بعض المناطق بمركز السادات وهى" تجمع الواعى - بحر - اللواء مصطفى يونس - الرحمة - كفر داوود الجديدة - اليافطة - أمام الدير - المعسكر - مساكن طريق نقطة الشرطة - أبو نشابة - الطرانة والعزب التابعة لها - جاكوبس والعزب التابعة لها"، وذلك لأعمال غسيل وتطهير الشبكات والخزانات العلوية من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات العلوية.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة. 


محافظة المنوفية

قطع المياة

مركز السادات

غسيل الشبكات

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