غدا.. قطع المياه عن بعض المناطق بمركز السادات بالمنوفية لغسيل الشبكات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قطع المياه غدا السبت الموافق 2022/2/12، عن بعض المناطق بمركز السادات وهى" تجمع الواعى - بحر - اللواء مصطفى يونس - الرحمة - كفر داوود الجديدة - اليافطة - أمام الدير - المعسكر - مساكن طريق نقطة الشرطة - أبو نشابة - الطرانة والعزب التابعة لها - جاكوبس والعزب التابعة لها"، وذلك لأعمال غسيل وتطهير الشبكات والخزانات العلوية من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات العلوية.
وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.
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