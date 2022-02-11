علام مبكرة تدل على قصور الغدة الدرقية.. لا تتجاهلها

كتبت إيناس البنا

يعد قصور الغدة الدرقية مشكلة شائعة منتشرة بين النساء أكثر من الرجال، ووفقا للموقع الطبى " healthline"، تنجم أمراض الغدة الدرقية عن خلل في عمل الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى إنتاج غير فعال لهرمونات الغدة الدرقية.

تتضمن بعض عوامل الخطر الشائعة لقصور الغدة الدرقية العوامل الوراثية ونمط الحياة والنظام الغذائي وما إلى ذلك، ومن بين أمراض الغدة الدرقية المختلفة، تشمل أكثرها انتشارًا فرط نشاط الغدة الدرقية وقصور الغدة الدرقية والتهاب هاشيموتو الدرقي وغير ذلك.

علامات قصور الغدة الدرقية



فيما يلي بعض العلامات التحذيرية المبكرة لقصور الغدة الدرقية التي يجب أن تبحث عنها:

تغيرات مفاجئة في الوزن

لا تتجاهل التغييرات المفاجئة في وزنك، حيث يمكن أن تكون علامة على ضعف الغدة الدرقية، أيضا زيادة الوزن المفاجئة، هي علامة شائعة على قصور الغدة الدرقية ، ناتجة عن تغير التمثيل الغذائي الذي يعيق عملية حرق السعرات الحرارية.

مشاكل الدورة الشهرية:



يمكن أن تكون الدورة الشهرية مؤشرًا ممتازًا للصحة، فيمكن أن تؤثر العيوب في الجسم، حتى من أدنى المستويات ، على الدورة المنتظمة، كما يمكن أن تتسبب مشكلات الغدة الدرقية في حدوث مشاكل مثل عدم انتظام الدورة الشهرية ، والتدفق الغزير ، يوصى بإجراء فحص الغدة الدرقية عند مواجهة هذه المشكلات.

مشاكل في الجهاز الهضمي:



هل عانيت من الإمساك مؤخرًا؟ قد يكون علامة على قصور الغدة الدرقية. وذلك لأن الغدة الدرقية التى لا تعمل بشكل جيد يمكن أن تؤدي إلى اضطراب في الجهاز الهضمي.

الإحساس بالبرودة غير المبرر:



ينتج عن حرق السعرات الحرارية الحرارة التي تعد أحد أسباب الشعور بالدفء أثناء أي نشاط بدني، ومع ذلك ، يمكن أن يشكل قصور الغدة الدرقية عائقًا أمام عملية حرق السعرات الحرارية ويسبب زيادة وزن الجسم وجعله أكثر برودة من المعتاد، لذلك إذا كنت تشعر بالبرد بشكل غير معتاد مؤخرًا ، فاذهب لفحص الغدة الدرقية.