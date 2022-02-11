طقس شمال سيناء.. توقف سقوط المطر والسحب تحجب الشمس فى أجواء باردة

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت شمال سيناء اليوم، توقف سقوط أمطار خفيفة هطلت بشكل متقطع ليلة أمس، وغطت السحب سماء شمال سيناء وحجبت الشمس عن الظهور مع استمرار الرياح الخفيفة شديدة البرودة.

وتسببت الأجواء غير المستقرة اليوم فى شمال سيناء فى توقف حركة الزراعة فى المناطق الزراعية وتراجع حركة السفر على الطرق السريعة.

وأعلنت محافظة شمال سيناء، عن مواصلتها رفع حالة الطوارئ، والدفع بمعداتها لسحب مياه تجمعات بكميات بسيطة فى شوارع المدن بعد سقوط الأمطار ليلة أمس.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة مستمرة فى رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية المتقلبة.

وأكد المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة تتابع الظروف الجوية، مشيرا إلى انه يوجد استعداد بكافة المرافق الخدمية لأى تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

من جانبه، أكد العميد أسامة الغندور، السكرتير العام للمحافظة، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري.

ووجه سكرتير عام المحافظة بسرعة الإبلاغ الفورى عن أى مواقف طارئة أو أى أحداث تتعلق بالظروف الجوية إلى غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة على الأرقام التليفونية المحددة.