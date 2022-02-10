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طقس شمال سيناء الآن.. رياح شديدة البرودة تضرب جميع أنحاء المحافظة

الخميس، 10 فبراير 2022 09:31 ص
طقس شمال سيناء الآن.. رياح شديدة البرودة تضرب جميع أنحاء المحافظة طقس
شمال سيناء ـ محمد حسين

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شهدت مناطق شمال سيناء، اليوم هبوب رياح شديدة البرودة ما بين متوسطة وخفيفة، ضربت كافة أنحاء المحافظة بمناطقها الساحلية والجبلية، وتسببت الرياح الباردة فى تراجع حركة السير على الطرق السريعة، وحركة المزارعين فى المناطق الزراعية المفتوحة .

وأعلنت محافظة شمال سيناء، رفع حالة الطوارئ، وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة مستمرة فى رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية المتقلبة.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة تتابع الظروف الجوية، مشيرا إلى انه يوجد استعداد بكافة المرافق الخدمية لأى تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

من جانبه، أكد العميد أسامه الغندور، السكرتير العام للمحافظة، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري.

ووجه سكرتير عام المحافظة بسرعة الإبلاغ الفورى عن أى مواقف طارئة أو أى أحداث تتعلق بالظروف الجوية إلى غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة على الأرقام التليفونية المحددة.

 

 


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