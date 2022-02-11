حياة كريمة.. محافظ أسيوط يعلن تنظيم قوافل ثقافية وفنية بقرى مركز أبنوب

أسيوط ـ فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنظيم قوافل ثقافية وفنية بقرى مركز أبنوب خلال الفترة من 7 : 27 فبراير الجارى ضمن خطة فرع ثقافة أسيوط وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الأنشطة والفعاليات التى أطلقها فرع ثقافة أسيوط ويستهدف قرى ومراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوعية المواطنين والشباب وتنمية مواهبهم وصقل خبراتهم، بهدف بناء الإنسان المصرى، داعياً جميع المواطنين بالاستمتاع والمشاركة وحضور الفعاليات الثقافية والفنية والتى يتم تنظيمها على مدار الشهر لتحقيق أقصى استفادة من البرامج والتى يشارك فيها نخبة من المثقفين والأدباء والمتخصصين فى كافة المجالات الثقافية والفنية.

وأضاف ضياء مكاوى، أنه فى إطار توجيهات الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بأهمية المشاركة فى المشروع الرئاسى "حياة كريمة" دشنت الهيئة العامة لقصور الثقافة مشاركتها فى المرحلة الثانية للمبادرة بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط بمشاركة مشروع "حياة كريمة" بمركز ومدينة أبنوب بقرى (بنى ابراهيم ، عرب العطيات ، عرب العوامر ، بنى محمد) وذلك اعتباراً من الاثنين 7 فبراير الجارى إلى نهاية الشهر على أن تقام الفاعليات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة وصحة الجمهور والعاملين بالقطاع الثقافى، موضحاً أن الفاعليات تشمل أمسيات شعرية ، واكتشاف المواهب، وعروض فنية لفرقة الموسيقى العربية وكورال أطفال أحمد بهاء الدين ، ومعارض للكتاب ، وورش حكى عن التراث الشعبي، ومحاضرات عن القضايا المجتمعية المختلفة ومحاربة العادات السيئة والمفاهيم المغلوطة والزواج المبكر ومخاطر الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى محاضرات عن مبادرة "حياة كريمة" والمشروعات الجارى تنفيذها.

يذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير الريف المصرى تستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع ويجرى تنفيذ مشروعات بإجمالى 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.