محافظ أسيوط ورئيس هيئة الأبنية يتابعان إنشاء مدرسة التجاريين الرسمية لغات

أسيوط ـ فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه اللواء يسرى عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أعمال تنفيذ مشروع مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين بحى غرب للوقوف على نسب التنفيذ وأعمال التشطيبات النهائية. وذلك ضمن المشروعات التى يجرى العمل بها بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية وتنفيذًا لخطة المحافظة للتوسع فى إنشاء مدارس جديدة والقضاء على الكثافات بالمدارس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" طبقًا لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد وخاصة فى قطاع التعليم.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط ومحمد بشير رئيس حى غرب أسيوط ومحمود معوض مدير عام ادارة أسيوط التعليمية.

بدأ المحافظ ورئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية جولتهما بتفقد أعمال إنشاء مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين بحى غرب أسيوط والتى تم إنشاؤها على مساحة 4387 مترا بإجمالى 56 فصلا دراسيا، بالإضافة إلى الفراغات التكميلية على أن تبدأ الدراسة بها العام الدراسى الحالى.

وتابع المحافظ ومرافقوه أعمال الانشاءات التى تمت، فضلًا عن أعمال التشطيبات النهائية بالمبانى، مشددًا على سرعة استكمال مراحل التشطيبات وفقًا للمدة الزمنية للمشروع مع مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ، كما شدد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات لجميع العاملين بالمشروع حفاظاً على سلامتهم.

وأوضح محافظ أسيوط، أن خطة هيئة الأبنية التعليمية فى إنشاء المدارس الجديدة التى يجرى تنفيذها ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى والمبادرة الرئاسية حياة كريمة يبلغ عددها 88 مدرسة منها 44 مدرسة تم الاستلام الابتدائى لها، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس هيئة الابنية التعليمية على استكمال تنفيذ باقى المشروعات وفقا للخطة الزمنية مع احلال وتجديد الاثاث المدرسى للمدارس التى تم استلامها، فضلا عن سرعة انتهاء الأعمال بمدرسة التجاريين الرسمية لغات وتزويدها بالاثاث المدرسى تمهيدًا لأن تبدأ الدراسة بها الفصل الدراسى الثانى لاستيعاب الإقبال المتزايد فى أعداد المتقدمين على المدارس التجريبية والخاصة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

على جانب آخر، وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جلسة المجلس التنفيذى الأخيرة على إطلاق أسماء 4 شهداء من أبناء المحافظة على بعض المنشآت العامة بمسقط رأسهم، وذلك تكريماً وتقديراً لهم وتخليداً لذكراهم وعرفاناً بما بذلوه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على الوطن ومقدراته .

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة واللواء أشرف الأمير نائبًا عن مدير أمن أسيوط والمستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارات ومديرى إدارات المرور والحماية المدنية ورؤساء الشركات والهيئات والمشروعات والمرافق وعدد من مديرى العموم ومديرى الإدارات بديوان عام المحافظة.

تمت الموافقة على إطلاق اسم الشهيد منتصر أحمد عبدالباقى ابن مركز ديروط على مدرسة كودية الإسلام الإعدادية المشتركة بمركز ديوط واسم الشهيد محمد عبدالحفيظ عبدالرؤوف ابن مركز صدفا على مدخل المعمل بقرية الفيما واسم الشهيد ابرام ممدوح صلحى غيطى ابن مركز أبنوب على مدرسة أولاد إلياس للتعليم الأساسى بمركز صدفا واسم الشهيد شريف عيد أحمد عبدالرحمن ابن مركز القوصية على المدرسة الابتدائية المشتركة بناحية القصير بمركز القوصية فضلا عن إطلاق اسم الشهيد مجدى شوقى موسى إبراهيم ابن مركز ديروط على شارع الدلجاوى البحرى بمركز ديروط.

وأكد محافظ أسيوط، أن نهج المحافظة هو إطلاق أسماء الشهداء على مدارس ومنشآت عامة بمسقط رأسهم تكريمًا وتقديراً لهم وتخليداً لذكراهم ليكونوا نموذج يحتذى به للاجيال القادمة مؤكدا على عطائهم وتضحيتهم بأنفسهم لحماية البلاد واستقرارها داعيًا ذويهم بأن يفتخروا بأبنائهم وأزواجهم كشهداء عظماء فدوا البلد بأرواحهم للحفاظ على أمنها واستقرارها ليحيا وطننا فى أمن واستقرار ولتستكمل الدولة مسيرتها نحو التنمية الشاملة.



مجلس تنفيذي



إنشاء مدرسة التجاريين الرسمية لغات



محافظ أسيوط ورئيس الابنية التعليمية يتفقدان إنشاء مدرسة التجاريين الرسمية لغات