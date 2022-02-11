اليوم السابع
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جوتيريش: نراقب الوضع فى ليبيا بعد اختيار باشاغا لرئاسة الحكومة

الجمعة، 11 فبراير 2022 09:47 م
جوتيريش: نراقب الوضع فى ليبيا بعد اختيار باشاغا لرئاسة الحكومة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
نيويورك /أ ش أ/

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أنه يراقب عن كثب الموقف فى ليبيا بعد اختيار البرلمان الليبى فتحى باشاغا رئيس جديد للحكومة، داعيا جميع الأطراف إلى حفظ الاستقرار فى البلاد.

وقال الناطق باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، فى بيان، إن جوتيريش "يراقب عن كثب الوضع فى ليبيا"، وأنه على علم بتصويت البرلمان، أمس، على تعديل الإعلان الدستورى واختيار رئيس جديد للحكومة، داعيا جميع الأطراف والمؤسسات الليبية إلى "مواصلة ضمان اتخاذ مثل تلك القرارات الحرجة بطريقة شفافة وتوافقية"، حسب ما جاء على موقع الأمم المتحدة على الإنترنت.

كما دعا جوتيريش الأطراف الليبية إلى "مواصلة حفظ الاستقرار فى ليبيا كأولوية أساسية"، مشيرا إلى أهمية إجراء الانتخابات الوطنية فى أقرب وقت ممكن لضمان احترام الإرادة السياسية للـ8ر2 مليون مواطن ليبى الذين سجلوا للتوصيت.

 


جوتيريش

الأمم المتحدة

ليبيا

أخبار ليبيا

باشاغا

رئاسة الحكومة الليبية

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