تعرف على بدائل البروتين الصحية لفقدان الوزن وبناء كتلة العضلات

كتبت مروة هريدى

البروتينات هي لبنات بناء الجسم، فهى تسهل النمو والتطور والوظائف الأخرى الضرورية للعظام والعضلات والصحة المعرفية، وعلى الرغم من الفوائد المعروفة لهذه المغذيات، لا يزال البروتين أحد العناصر الغذائية التي يفشل الناس في تلبية متطلبات الجسم منها، خاصة أن النظام الغذائي هو المصدر الأساسي للبروتين، وفقًا لما ذكرته شبكة "تايمز نيوز" الهندية.

فيما يلي.. بعض البدائل الصحية من البروتين والتي يمكن أن تحسن نظامك الغذائي بشكل ملحوظ:

الزبادي اليونانى بدلا من العادي

غالبًا ما يكون الزبادي جزءًا من وجبات الطعام طوال اليوم، وعلى الرغم من كونه مصدرًا شائعًا للبروتين، يمكن إجراء مقايضة صحية لتحسين الفوائد الصحية للزبادي، وهو استبداله بالزبادي اليوناني، فهذا لن يزيد من تناول البروتين فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تقليل استهلاك الدهون.

اللحوم الخالية من الدهون بدلا من اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء من الأشياء الرائعة، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر باختيار الأطعمة الصحية، فقد لا تكون الخيار الأفضل، لن يؤدي استبدال اللحوم الحمراء باللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي وما إلى ذلك إلى تلبية متطلبات البروتين في الجسم فحسب، بل سيمنع أيضًا زيادة الوزن غير الصحية (لأنها منخفضة السعرات الحرارية).

المكرونة الصحية بدلا من المكرونة العادية

هل تعلم أنه يمكنك جعل طبق المكرونة الخاص بك أكثر صحة عن طريق استبدال المكرونة العادية بخيارات صحية مثل نودلز العدس، ونودلز القمح الكامل، وما إلى ذلك، وهذا يمكن أن يساعد في زيادة تناول البروتين والألياف.

ألواح البروتين بدلا من ألواح الشوكولاتة

يصعب الامتناع عن تناول الشوكولاتة بعيدًا خاصةً عندما تكون ساعات الأكل العاطفي لدينا، ويمكن أن تكون إضافات مثل الكراميل والنوجا بالتأكيد بمثابة طعام مريح فعال، ومع ذلك، عند محاولة اختيار عناصر صحية، حان الوقت لاستبدال الشوكولاتة بالبديل الصحي وهى ألواح البروتين، فلا يمكن أن يساعد ذلك في زيادة تناولك للبروتين فحسب، بل يمكن أن يمنحك أيضًا دفعة من الألياف والطاقة.

رقائق اللحم والمكسرات المحمصة بدلا من رقائق البطاطس

عندما تشعر بآلام الجوع، قد تبدو رقائق البطاطس خيارًا مغريًا إلى حد ما، ولكن ماذا لو قلنا لك إنه يمكنك استبدال النشا والوجبات الخفيفة الغنية بالملح ببديل غني بالبروتين؟ من خلال استبدال رقائق البطاطس برقائق اللحم والمكسرات المحمصة، يمكنك الحصول على وجبة خفيفة لذيذة وصحية على حد سواء.