اليوم السابع
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الجمعة، 11 فبراير 2022 03:47 م
أكرم القصاص
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بنى سويف تستقبل 35 سائحا على متن "الباخرة مصر" قادمة من أسوان

الجمعة، 11 فبراير 2022 03:14 م
بنى سويف تستقبل 35 سائحا على متن "الباخرة مصر" قادمة من أسوان السياح
بنى سويف - فريق المحافظات

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استقبلت محافظة بنى سويف، "الباخرة مصر" القادمة من أسوان ومتجهة إلى القاهرة وعلى متنها 35 سائحاً من السياح البريطانيين، وكان فى استقبال الفوج رانيا عزت مديرعام  السياحة بالمحافظة، هبة السيد وكيل الإدارة، ومحمد فتحى مسؤول الرحلات بالإدارة السياحة.

وأعدت الإدارة العامة للسياحة تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم برنامجاً سياحياً، تضمن استقبال الفوج بنادى الإدارة المحلية وتنظيم جولة بمنطقة الكورنيش ، وحضور حفل فنون شعبية ، بالإضافة إلى توزيع بعض الكتيبات السياحية عليهم باللغة الإنجليزية للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

من جانبها أضافت رانيا عزت مدير السياحة، أن السياح الإنجليز عبروا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة فى بنى سويف، معربين عن تقديرهم وشكرهم للمحافظ والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء مرورهم ببنى سويف فى رحلتهم النيلية من أسوان إلى القاهرة عبر النيل.

 

 

 


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السياحه

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