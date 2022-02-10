معاون محافظ بنى سويف يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرى بهبشين.. صور

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف معاونه محمد على جبر، منسق عام مبادرة حياة كريمة ببنى سويف، بزيارة مركز ناصر، لمتابعة سير العمل فى مشروعات المبادرة الرئاسية ضمن المشروع القومى لتطوير القرى، والذى يستهدف إحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى.

وتابع معاون المحافظ سير العمل فى بعض المشروعات الجارى تنفيذها بقرى الوحدة المحلية ببهبشين فى العديد من القطاعات الحيوية من التعليم والصرف الصحى ومياه الشرب والخدمات الجماهيرية والصحة والكهرباء، مشيرا إلى أن هذه الزيارات تأتى ضمن توجيهات المحافظ بالمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة والتزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال،والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج 66 قرية فى المرحلة الأولى بمركزى ببا وناصر،فى المشروع القومى لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، الاهتمام بالنظافة والبيئة، تطوير مستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، بما يسهم فى تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التى تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادى القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.