اليوم السابع: توافق مصرى - فرنسى حول خروج القوات المرتزقة والأجنبية من الأراضى الليبية

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: توافق مصرى - فرنسى حول خروج القوات المرتزقة والأجنبية من الأراضى الليبية.

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