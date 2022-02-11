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المبادرة الرئاسية لصحة المرأة: فحص 22 مليون سيدة خلال العامين الماضيين

الجمعة، 11 فبراير 2022 12:35 ص
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة: فحص 22 مليون سيدة خلال العامين الماضيين سرطان الثدى - أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور لؤى قاسم، عضو المكتب التنفيذى للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إن المبادرة قامت بفحص 22 مليون سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة خلال العامين الماضيين، مضيفًا أنه تم تشخيص 7 آلاف حالة إصابة، وتم البدء فى علاجها مجانًا على نفقة الدولة.

 

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "نون القمة" المذاع على قناة أكسترا نيوز، أن الوزارة أعلنت أنه فى حالة الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى تصل نسبة الشفاء إلى 95%، ولكن التأخر فى اكتشاف المرض يقلل نسبة الشفاء، داعيًا السيدات إلى الكشف الدورى فى الوحدات المتخصصة لصحة المرأة، موضحًا أن الفحص يتضمن التوعية بالصحة العامة للسيدات بداية من سن 18 عامًا بالمجان، مضيفا أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان.

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 22 مليونًا و 250 ألفًا و741 امرأة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاق المبادرة في شهر يوليو من عام 2019.


صحة المراة

سرطان الثدى

الثدى

نون القمة

نفقة الدولة

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