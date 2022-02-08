الصحة: تفعيل عدة مبادرات للكشف المبكر عن الأورام قريبا

كتب ــ وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي ل وزارة الصحة والسكان، تطوير المنظومة الصحية لعلاج الأورام في مصر، والتي بدأت بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وجارى دراسة تفعيل مبادرات صحية لعلاج الأورام الأخرى.

ولفت إلى إتاحة خدمات الفحص وتلقي العلاج لمرضى الأورام من خلال مراكز متخصصة منها 14 مركزا للأورام تابعة لوزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى معاهد أورام جامعة القاهرة، وجامعة أسيوط والمنصورة، فضلًا عن أقسام الأورام التي تم إنشاؤها بكل من جامعة قناة السويس والزقازيق وجامعة الأزهر الشريف.

وأوضح ضرورة الاهتمام بمرض السرطان في مصر والتوعية المستمرة بأهمية الاكتشاف المبكر لمصابي الأورام وتلقي العلاج بالمجان من خلال الخدمات الصحية التي تتيحها الدولة المصرية للمواطنين.