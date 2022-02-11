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"الصحة العالمية": أغلب وفيات كورونا فى العالم وقعت وسط الذين لم يتلقوا اللقاح

الجمعة، 11 فبراير 2022 11:14 ص
"الصحة العالمية": أغلب وفيات كورونا فى العالم وقعت وسط الذين لم يتلقوا اللقاح منظمة الصحة العالمية
كتب محمد عبد العظيم

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أكدت منظمة الصحة العالمية، أن الوفيات من فيروس كورونا فى العالم أغلبها وسط الذين لم يتلقوا اللقاح، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت فى تقرير لها، إن قارة أفريقيا ستستطيع السيطرة على وباء كورونا هذا العام، إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

 
وعلى صعيد لقاحات كورونا قالت الدكتورة ماتشيديسو مويتى، المدير الإقليمى لأفريقيا بمنظمة الصحة، أن القارة الأفريقية أصبحت أكثر ذكاء وأسرع وأفضل فى الاستجابة لكل طفرة من طفرات كورونا، وقال التقرير إن قارة أفريقيا تلقت حتى الآن حوالى 672 مليون جرعة من اللقاحات، 65% منها بتسهيلات من مرفق كوفاكس الذي تقوده منظمة الصحة، و29% عبر الصفقات الثنائية، و6% من صندوق اللقاحات التابع للاتحاد الأفريقى.

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لقاح كورونا

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