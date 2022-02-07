تحصين 131 ألف رأس ماشية ضد مرض التهاب الجلد العقدى بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، أنه تم الانتهاء من تحصين 131 ألف و 419 رأس من الأبقار والأغنام بنسبة 64.4% ، وذلك منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وذلك في إطار حرص اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وإهتمامه بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة علي الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة بنطاق المحافظة.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك ، فضلا عن أنه تم الانتهاء من عمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مدون بها نوع التحصينات التي أخذها والعلاجات التي قدمت له ويطابق له رقم مسجل في أذن الحيوان. محافظة المنوفية،بيطرى المنوفية ،حملة تحصين الماشية.