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التابلت المتنقل.. أحدث وسائل الأحوال المدنية لاستخراج الوثائق "وأنت فى بيتك"

الجمعة، 11 فبراير 2022 11:04 ص
التابلت المتنقل.. أحدث وسائل الأحوال المدنية لاستخراج الوثائق "وأنت فى بيتك" استخراج الوثائق بالتابلت فى بيتك
كتب محمود عبد الراضي

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فى تطور سريع واستخدام للتكنولوجيا الحديثة، وتقدم خدمات أفضل للمواطنين، أتاح قطاع الأحوال المدنية، استخراج الوثائق عبر "التابلت المتنقل" الذى يتنقل لمنازل المواطنين لاستخراج الوثائق لهم بسهولة ويسر.

 

وحرصت وزارة الداخلية على تطوير 150 مقرا للأحوال المدنية، ليصبح إجمالى ما تم تطويره 310 مقارات، وتطوير 44 مقرا للجوازات والهجرة، و15 مقرا لتصاريح العمل، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

 

وتوجه الأحوال المدنية مراكز نموذجية متحركة لاستخراج البطاقات والأوراق بالمجان للعاملين بالمشروعات القومية مثل "العاصمة الإدارية وشرق التفريعة ومدينة العاملين الجديدة"، وغيرها.

 

يذكر أن هناك ثورة تطوير حقيقية يشهدها قطاع الأحوال المدنية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن.

 

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور فى خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع فى المواقع الشرطية الخدمية.

 

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الأحوال المدنية

التابلت

التابلت المتنقل

استخراج الوثائق

اخبار الداخلية

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