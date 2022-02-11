إيطاليا تقترب من تقنين القتل الرحيم وتنظم استفتاء لتشريع الحشيش

فاطمة شوقى

تقترب إيطاليا من إضفاء الشرعية على القتل الرحيم والحشيش، وهو قرار سيتم اتخاذه إذا اعترفت المحكمة الدستورية الإيطالية ، في 15 فبراير ، بإجراء استفتاءين ، وهو المسار الوحيد القابل للتطبيق بشأن هاتين المسألتين الشائكتين ، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وقال الناشط الإيطالى ماركو كاباتو، بعد محاولة فاشلة لإقناع السياسة بإضفاء الشرعية عليها ، اضطرت جمعية Luca Coscioni ، التي أمضت سنوات تكافح من أجل الاعتراف بهذه الحقوق والتي كان كاباتو هو الوجه الأكثر وضوحًا لها ، إلى اللجوء إلى الاستشارة الشعبية ، "وهي أداة مهمة عندما البرلمان يثبت عدم قدرته على التعامل مع مثل هذه القضايا ".

وأشارت الصحيفة إلى أن في مواجهة الجمود السياسي ، بدأت المنظمة غير الربحية في جمع التوقيعات اللازمة لتقديم مقترحات الاستفتاء إلى المحكمة العليا ، التي قبلتها بعد تلقي 1.2 مليون توقيع لإضفاء الشرعية على القتل الرحيم ، وهذا الرقم يمثل "ضعف المطلوب" ، كما استطاعتع أن تجمع 630 ألف صوت مؤيد لتقنين الحشيش.

ولفتت الصحيفة إلى أن القبول المحتمل للاستفتاء على القتل الرحيم سيكون عندما تناقش إيطاليا قانونًا ينظم المساعدة على الانتحار ، والذي على الرغم من أنه لا يعاقب عليه منذ عام 2019 ، إلا أن قلة قليلة منهم تمكنوا من التقدم بطلب لأن "الخدمة الصحية تختبئ وراء الجوانب الفنية ولا تطبق القاعدة".

وقال الناشط كاباتو "هذا التقنين والتنظيم من شأنه أن يمنع المرضى من إجبارهم على ممارسات القتل الرحيم "السرية" ، والتي لا تقدم أي ضمانات وتعرض المريض للخطر".