إزالة 63 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية، بتكثيف الحملات الرقابية وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجة 19 لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً، مؤكداً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضى أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أى تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة .

وفى هذا السياق شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .

أسفرت تلك الحملات عن إزالة 65 حالة تعدٍ بنطاق 9 مراكز بالمحافظة باجمالى مساحة بلغت 23322 مترا وتضمنت الحملات الرقابية عددا من القرى والمراكز على النحو التالى:-

- إزالة 8 حالات تعدٍ على أملاك الصرف والآثار بمساحة 15249 م بالدلنجات.

- إزالة 28 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 2466 م بنطاق قرية قومبانية أبو قير بكفر الدوار.

- إزالة 9 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 1750 م بقرية الطبرانى بمنطقة قرى الخريجين بوادى النطرون.

- تنفيذ 8 قرارات إزالة بمساحة 1636 م أملاك رى الخطاطبة بكوم حمادة، كما تم شد خشبية بمساحة 100 م لصب سقف الدور الاول علوى بدون ترخيص.

- إزالة 3 حالات تعدٍ و بناء مخالف بمساحة 833 م بنطاق مجلس قرية النبيرة بايتاى البارود.

- إزالة حالتى تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 360 م بقرى أبو خشيم والريكو بحوش عيسى عبارة عن مبانى وأسوار بالطوب الأبيض وشدة خشبية.

- إزالة حالتى تعدٍ بمساحة 360 م ببدر عبارة عن مبانى مخالفة وشدات خشبية.

- إزالة حالتى تعدٍ بمساحة 318 م بالمحمودية عبارة عن شدات خشبية.

- إزالة حالتى تعدٍ بمساحة 250 م بنطاق قرى بلقطر وكوم القناطر بأبو حمص.