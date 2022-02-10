اليوم السابع
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إزالة 173 حالة تعدٍ على الأراضى ضمن الموجة الـ19 فى المنوفية

الخميس، 10 فبراير 2022 01:30 م
إزالة 173 حالة تعدٍ على الأراضى ضمن الموجة الـ19 فى المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات خلال المرحلة الثانية بالموجة (19) لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بلغ (173) حالة تعدٍ حتى الآن، بمختلف جهات الولاية، مشيرا إلى تنفيذ إزالة لـ(149) حالة تعد على أراضى أملاك الدولة، بإجمالى مساحة (1773) م2 و (24) حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة (6787)م2 بما يعادل (فدانا و14 قيراطا و 21 سهما) .

وأوضح المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، تنفيذ إزالة لـ(10) حالات تعدى بمركز ومدينة شبين الكوم بنواحى (شنوفة، شبراباص، السكرية، اصطبارى، شبرا خلفون، ميت مسعود) بمساحة إجمالية 1707 م٢ وبما يعادل (9 قيراط و19 سهما)، فضلا عن إزالة (10) حالات تعدٍ بنواحى (دراجيل وعمروس وسرسنا ودناصور وزاوية الناعورة والعراقية وميت شهالة) بمركز الشهداء على مساحة(4090) م٢ بما يعادل( 23 قيراطا و9 أسهم)، وكذا تنفيذ إزالة لـ ( 3) حالات بنواحى (سنتريس ومنيل دويب) بمركز اشمون بمساحة (180)م٢ بما يعادل (قيراط وسهم)، كما تم إزالة حالة تعدى ببركة السبع بمساحة (810) م٢ بما يعادل(4 قراريط و16سهما) .

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة بضرورة استمرار التنسيق الجيد مع جهات الولاية للأراضى التى تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة أى تعديات عليها مرة أخرى، مؤكداً على ضرورة اليقظة التامة والتعامل بكل حسم مع أى محاولات تعدى وإزالتها فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية بالموجة (19) بدأت يوم الأحد الماضى الموافق 6 فبراير وتستمر حتى 26 فبراير الجارى، وسيتم بدأ المرحلة الثالثة من الموجة فى الفترة من 6 وحتى 26 مارس 2022 .


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