إزالة إشغالات وتوسعة شوارع وإنشاء محور جديد بمدينة كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة مكبرة لمجلس مدينة كفر الشيخ ، من إزالة الإشغالات أسفل الكوبرى الدولى بمدينة كفر الشيخ، تمهيدا للبدء فى تجميل المنطقة، وفتح وتوسعة شارع الزهيرى لربطه بشارع الـ47، ليصبح محورا جديدا من بين المحاور التي وجه بها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ضمن أعمال التطوير التي تشهدها مدن المحافظة، ضمن الملفات التي يتابعها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

وأشرفت المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على إزالة الإشغالات من أسفل الكوبري، وتابعت أعمال التطوير بالمنطقة.

ووجه محافظ كفر الشيخ بمتابعة الأعمال الجارية لتطوير شبكة الطرق ومراجعة التصميمات، لتحقيق السيولة المرورية بالمحافظة، والبدء بمدينة كفر الشيخ، ليتم تعميمها ببقية مدن المحافظة، ضمن أعمال التطوير التي شهدتها وستشهدها عدد من مدن المحافظة، ضمن المقترحات التي تم اعدادها تطوير بعض الميادين من قبل إدارة التخطيط والتنسيق الحضاري والمرور والجامعة،موجهاً بسرعة تنفيذ المقترحات تيسيرا على المواطنين، وضمان السيولة المرورية، وتقليل الزحام التي تشهده عدد من الميادين بالعاصمة.