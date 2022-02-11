إحالة سائق ومحصل للمحاكمة بتهمة سرقة أموال شركة يعملان بهما فى الأزبكية

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الأزبكية بالقاهرة، إحالة سائق ومحصل للمحاكمة الجنائية، فى اتهامهما بسرقة أموال من الشركة التى يعملان بها بمنطقة الأزبكية.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، قد نجحوا في كشف سرقة أموال من إحدى الشركات بالأزبكية وضبطوا مرتكبى الواقعة.

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من المدير المسئول بشركة لإدارة الصيدليات، كائنة بدائرة القسم، باكتشاف سرقة مبلغ مالى من دولاب بغرفة الحسابات بالشركة محل عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصل رجال المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعـة (سائق ومحـصـل بـذات الشركة - "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين والقبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بأنهما نظراً لعملهما فى توريد مبالغ مالية للشركة وعدم حضور أمين الخزنة، والاحتفاظ بالمبلغ بإحدى الدواليب بغرفة الحسابات بالشركة اختمرت فى ذهنهما سرقة المبلغ، وانتظرا حتى خرج الموظفين وتسللا لغرفة الحسابات واستوليا على المبلغ المالى من الدولاب.

وبإرشادهما ضبطت الشرطة المبلغ المالى بمسكن أحدهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.