اليوم السابع
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أوقاف كفر الشيخ: افتتاح مسجدين فى قلين وبلطيم بتكلفة 2.5 مليون جنيه

الجمعة، 11 فبراير 2022 03:19 م
أوقاف كفر الشيخ: افتتاح مسجدين فى قلين وبلطيم بتكلفة 2.5 مليون جنيه أوقاف كفر الشيخ: افتتاح مسجدين فى قلين وبلطيم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تم افتتاح مسجدين، اليوم الجمعة بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، في حضور عدد كبير من الأئمة بقلين وبلطيم والأهالي، وأعضاء مجلس النواب ، بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه بالجهود الذاتية.
 
 وأضاف يونس، تم افتتاح مسجد الهدى بالمرازقة، مركز قلين بحضور الشيخ عطا بسيونى وكيل مديرية أوقاف كفر الشيخ، والشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، و فادى شميس، رئيس مجلس مدينة قلين، كما تم افتتاح مسجد الرحمن بنجع العربان بلطيم، بحضور اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والشيخ أشرف الطرينى، مدير إدارة أوقاف بلطيم، وأعضاء مجلس النواب.

وأضاف يونس، أن يشيد بالجهود الذاتية من قبل الأهالي الذين تحملوا التكلفة، مؤكداً تم اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتطهير المساجد عقب وبعد الصلاة ، وأتم فتح دورات المياه قبل الصلاة بوقت قليل وتم غلقها وغلق المساجد عقب أداء الصلاة، ولم ترصد غرفة العمليات أي مخالفات.
 
افتتاح مسجد الرحمة
افتتاح مسجد الرحمة

افتتاح مسجد الهدى بقرية
افتتاح مسجد الهدى بقرية

افتتاح مسجد بكفر الشيخ
افتتاح مسجد بكفر الشيخ

الحضور بافتتاح المسجد
الحضور بافتتاح المسجد

اليوم الجمعة افتتاح مسجد بكفر الشيخ
اليوم الجمعة افتتاح مسجد بكفر الشيخ

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 


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