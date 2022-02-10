403 ملايين و218 ألفا و603 حالات إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى العالم

نيودلهى (أ ش أ)

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 403 ملايين و218 ألفا و603 حالات .

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و777 ألفا و206 حالات .

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 77 مليونا و265 ألفا و134 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليونا و478 ألفا و60 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل ب26 مليونا و972 ألفا و914 حالة.