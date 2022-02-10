124 ألف طن تراجعًا فى الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى أكتوبر الماضى

كتب: مدحت عادل

حقق الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى تراجعا ملحوظا فى شهر أكتوبر الماضى "بيان مبدئى"، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للاستهلاك نحو 3841 ألف طن، بينما كانت 3965 ألف طن في شهر أكتوبر عام 2020، بتراجع بلغ 124 ألف طن.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية الأخرى في المقابل لتصل إلى 2544 ألف طن في شهر أكتوبر الماضى، مقابل 2304 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 240 ألف طن.

وسجل إنتاج الغاز الطبيعي ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ حجم إنتاج الغاز الطبيعي نحو 4484 ألف طن "بيان مبدئي"، ارتفاعا من 3830 ألف طن في شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 654 ألف طن.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الإنتاج المحلي من الزيت الخام في المقابل تراجع بشكل طفيف في شهر أكتوبر الماضي، حيث سجلت نحو 2383 ألف طن، بينما كانت 2485 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 102 ألف طن.

وسجل إنتاج الغاز الطبيعي ارتفاعا ملحوظا في شهر سبتمبر الماضي، وبلغ 4 ملايين و584 ألف طن، بينما كانت 3 ملايين و877 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة بلغت 707 ألف طن.