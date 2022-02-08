تعرف على تطور الصادرات والواردات بين مصر وجيبوتي فى 7 أرقام

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي، وفقا لأحدث الأرقام المتوافرة خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لجيبوتي بنسبة بلغت 37.5%.

وجاءت أهم مؤشرات التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي وفقا لما يلي:

- ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لجيبوتي إلى 82.3 مليون دولار، مقابل 59.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 37.5%.

- بلغت قيمة الواردات المصرية من جيبوتي 4.3 مليون دولار، مقابل 2.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 79.2%.

- سجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي نحو 86.5 مليون دولار، مقابل 62.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 39.1%.

- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة جيبوتي 2.2 مليون دولار، مقابل 2.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة انخفاض بلغت 8.3%.

- بلغت قيمة تحويلات الجيبوتيين العاملين في مصر 81 ألف دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 185 ألف دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة تراجع قدرها 56.2%.

- بلغت قيمة الاستثمارات الجيبوتية في مصر 48 ألف دولار خلال العام المالي 2019/2020، مقابل 111 ألف دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 56.8%. سجل عدد سكان مصر 102.8 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان جيبوتي مليون نسمة عام 2021.