وزيرة الصناعة: متابعة متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

كتب إسلام سعيد

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الدورة الـ109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية اتخذت العديد من القرارات الهامة ذات العلاقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية التى تخدم العمل العربي المشترك، وتهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادى العربي وذلك فيما يتعلق باستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وإزالة معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية.

وقالت الوزيرة إن المجلس في دورته الحالية خرج بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تعزيز الانجازات والمكاسب التي تحققت في إطار العمل الاقتصادي العربي الذي يتطلب مزيد من التعاون والتنسيق والتطوير في جميع المجالات.

وجاءت أهم توصيات المجلس على النحو التالي:

التأكيد على الموضوعات الاقتصادية المقترح تضمينها في مشروع الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ31 منها تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، ومتابعة متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وما تم إنجازه في ملف الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي، كما تم التباحث حول الوضع الاقتصادي في الدول العربية ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، وتم الإثناء على مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي

وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بلجنة التنفيذ والمتابعة فقد تم الترحيب بمبادرة إنشاء منصة عربية للمنافسة (شبكة المنافسة العربية) والتي سيكون لها انعكاسات إيجابية على التعاون العربي المشترك في هذا المجال، كما تم إصدار توصيات خاصة بقواعد المنشأ التفصيلية العربية والشؤون الجمركية حيث تم اعتماد اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين الدول العربية وكذا توصيات بشأن الاتحاد الجمركي العربي وآلية عمل اللجان المعنية بالتكامل الاقتصادي العربي.

كما تضمنت التوصيات دعم طلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض اكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض، تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل"، ودعوة الدول العربية إلى المساهمة في حشد الدعم الدولي المؤيد لطلب المملكة استضافة المعرض، والطلب من الدول العربية الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض المعني باختيار الدولة المضيفة للمعرض، تأييد طلب المملكة استضافة هذا المعرض الدولي الهام.