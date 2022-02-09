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بنك أبو ظبي الأول يتقدم بعرض شراء إجباري لنسبة 51% من أسهم هيرميس

الأربعاء، 09 فبراير 2022 10:33 ص
بنك أبو ظبي الأول يتقدم بعرض شراء إجباري لنسبة 51% من أسهم هيرميس المجموعة المالية هيرميس
كتب هانى الحوتى

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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تلقيها رغبة من بنك أبو ظبي الأول في تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة المقيدة البورصة المصرية، وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.
 
أضافت الهيئة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن بنك أبو ظبي الأول سيقوم بالبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة في أقرب موعد، بسعر مبدئي 19 جنيه للسهم الواحد للمجموعة المالية هيرميس، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة، وعلى أن يتقرر تقديم عرض الشراء من عدمه في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة إجراء الفحص النافي للجهالة وكذا استيفاء الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الداخلية والإدارية ذات الصلة من الجهات المعنية داخل جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة.
 
وفي نفس السياق قررت إدارة البورصة، إعادة التعامل على أسهم المجموعة المالية هيرميس اعتبارًا من الساعة 10:20 من جلسة تداول اليوم الأربعاء.
 

هيرميس

بنك ابو ظبى

اخبار البورصة

الرقابة المالية

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