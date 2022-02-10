هنا تعيش السلاحف الخضراء.. 10 صور ترصد جمال شاطئ أبو دباب بمرسى علم

يعتبر شاطئ أبو دباب الواقع على قرابة 30 كيلو متر شمال مدينة مرسى علم، أكثر المناطق لتواجد السلاحف الخضراء فى البحر الأحمر، والتى تجذب الآلاف من السياح للغوص فى أعماقه ومشاهدتها والتقاط صور معها.
ورصدت كاميرا اليوم السابع 10 صور للسلاحف الخضراء في قاع شاطئ خليج أبو دباب شمال مرسى علم والواقع فى نطاق محمية وادى الجمال الساحرة، والذى وصفه الكثير بالخيال، ووصفه موقع سياحى إيطالى بأنه من عجائب الدنيا؛ ومجلة المانية بأنه شبيه جزر المالديف.
وتعد مدينة مرسى علم من أفضل المدن من حيث جمال طبيعتها الخلابة التى ما زالت بكر حتى الآن، بها عدة خلجان تختلف عن شواطئ البحر الأحمر جميعا من حيث جمالها، من بين تلك الخلجان خليج أبو دباب الساحر.
وتعد السلاحف الخضراء بالبحر الأحمر الأكثر انتشارا من حيث أنواع السلاحف ورغم ذلك فإنها مهددة بالانقراض، وهى من أهم عوامل الجذب السياحى للمحافظة، حيث يأتى أعداد كبيرة من السياح، خاصة من محبى الطبيعة للغوص معها بالبحر الأحمر.
فى بداية شهر مايو من كل عام تبدأ عملية تعشيش السلاحف الخضراء على شواطئ الجزر المختلفة بالبحر الأحمر، وتحتوى جزيرة الزبرجد جنوب البحر الأحمر على أكبر تعشيش السلاحف الخضراء.
السلاحف الخضراء بالبحر الأحمر
السلاحف بالبحر الأحمر
السلاحف بالقرب جزيرة وادى الجمال
السلاحف تتناول غذائها من الحشاش البحرية
السلاحف تسبح مع السياح
انتشار السلاحف بمحيط الجزر
سلاحف صقرية المنقار
سلاحف ضخمة بالبحر الاحمر
طبيعة البحر الأحمر
مشاهدة السلاحف في الاعماق بمرسى علم
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