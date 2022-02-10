مقتل فرنسي في هجوم إرهابي في بنين غربي أفريقيا

كتب أحمد عرفة

أعلنت فرنسا عن مقتل مواطن فرنسي في هجوم إرهابي في بنين غربي أفريقيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق تجمع متظاهرون فى فرنسا، فى قافلة أطلقوا عليها" كونفو دى لا ليبرتيه" أو "قافلة الحرية"، مستلهمين، مفهوم "قافلة الحرية" لسائقى الشاحنات الكنديين، المضادة لقيود فيروس كورونا، حسبما نقلت "روسيا اليوم.

وتجمع حوالي 200 متظاهر، فى موقف للسيارات في نيس، الواقعة في جنوب فرنسا على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وقال أشخاص في المجموعة إنهم يعتزمون تنظيم مسيرة إلى باريس وبروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي) للمطالبة بإنهاء قيود كوفيد -19.

وقال الكثير من المتظاهرين إنهم "لا يفهمون سبب سريان فرض اللقاح في فرنسا"، مضيفين أن "عملنا هو أن نبلغ أوروبا أن وضع قيود صحية حتى عام 2023 هو شيء لا يمكن لغالبية مواطنينا فهمه".