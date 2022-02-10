"قافلة الحرية".. مظاهرات فى فرنسا احتجاجا على قيود كورونا

وكالات الأنباء

تجمع متظاهرون فى فرنسا، فى قافلة أطلقوا عليها" كونفو دى لا ليبرتيه" أو "قافلة الحرية"، مستلهمين، مفهوم "قافلة الحرية" لسائقى الشاحنات الكنديين، المضادة لقيود فيروس كورونا، حسبما نقلت "روسيا اليوم.

وتجمع حوالي 200 متظاهر، فى موقف للسيارات في نيس، الواقعة في جنوب فرنسا على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وقال أشخاص في المجموعة إنهم يعتزمون تنظيم مسيرة إلى باريس وبروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي) للمطالبة بإنهاء قيود كوفيد -19.

وقال الكثير من المتظاهرين إنهم "لا يفهمون سبب سريان فرض اللقاح في فرنسا"، مضيفين أن "عملنا هو أن نبلغ أوروبا أن وضع قيود صحية حتى عام 2023 هو شيء لا يمكن لغالبية مواطنينا فهمه".

وفي بربينيان بالقرب من حدود البلاد مع إسبانيا تجمعت "قافلة حرية" أخرى تضم نحو 200 شخص يتوجهون نحو باريس.

يذكر أن فرنسا فرضت الشهر الماضي قيود لقاح صارمة حظرت بشكل فعال غير المطعمين من جميع المطاعم والساحات الرياضية وأماكن أخرى مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، التي يدفعها متحور "أوميكرون" شديد العدوى في جميع أنحاء البلاد.