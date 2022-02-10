تنفيذ 21 مشروعا صغيرا فى قرى بنى سويف بتكلفة 840 ألف جنيه

بنى سويف هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، تقريراً، بشأن جهود المحافظة خلال شهر يناير الماضي"فى مجال النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من حيث عدد المشروعات المنفذة وحجم التمويل وعدد المستفيدين من تلك المشروعات التى تستهدف المرأة المعيلة والشباب، من المشروعات الممولة من صندوق وزارة التنمية المحلية والتى يتم تمويلها عن طريق إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة.

تضمن التقرير الذى عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود، الإشارة إلى أن إجمالى المشروعات الصغيرة المنفذة بتمويل من الصندوق "خلال الشهر الماضي" وصل 21 مشروعاً بتمويل يزيد عن 840 ألف جنيه، استفاد منها 54 مستفيداً بقرى: ننا، دنديل، بنى عدي، قمبش، إهناسيا الخضراء، باروط مازورة، فى مجال مشروعات الإنتاج الحيوانى والملابس الجاهزة والبقالة.

وأكد المحافظ أهمية أن تكون الأولوية للمشروعات الإنتاجية، وتوفير كافة أوجه الدعم لمساعدة الراغبين فى الحصول على تمويل، فى اختيار المشروعات التى تناسب امكانياتهم المادية والبشرية والأماكن المقترحة لتنفيذ تلك المشروعات، مشيداً بالدور الهام لصندوق التنمية المحلية والذى يقوم بتوفير التمويل اللازم لإقامة مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية، كالإنتاج الزراعى والصناعات البيئية والحرفية والمشروعات التسويقية والخدمية ذات العائد المالى ومشروعات صغار المنتجين كالورش الحرفية المتنوعة وغيرها من المشروعات الإنتاجية التى توفر فرص عمل وتدر دخلا يوفر حياة كريمة لأهالى وشباب القرى.