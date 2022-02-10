اليوم السابع
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مصرع شخص مجهول الهوية أسفل عجلات قطار فى سمنود بالغربية

الخميس، 10 فبراير 2022 06:53 م
مصرع شخص مجهول الهوية أسفل عجلات قطار فى سمنود بالغربية قطار - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقي شاب مصرعه، بعدما دهسه قطار طنطا المنصورة أثناء عبوره قضبان السكة الحديد أمام قرية كفر حسان مركز سمنود بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول شاب مجهول الهوية لمستشفى سمنود المركزي جثة هامدة.

 

وتبين من الفحص أثناء قيامه بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور أمام قرية كفر حسان، صدمه القطار ولقي حتفه في الحال، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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شرطة النجدة

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