اليوم السابع
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الخميس، 03 فبراير 2022 02:24 م
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ضبط هارب من 77 حكماً بالسجن 18 سنة بالمحلة

الخميس، 03 فبراير 2022 02:00 م
ضبط هارب من 77 حكماً بالسجن 18 سنة بالمحلة حبس - ارشيفيه
الغربية مصطفى عادل

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تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الغربية بالاشتراك مع مباحث مركز المحلة، من ضبط متهم محكوم عليه بالسجن 18 سنه في 77 حكما قضائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز المحلة، بتمكن ضباط المباحث من ضبط تاجر مقيم دائرة المركز محكوم عليه بالسجن 18 سنه في 77 حكما قضائيا، بعد ورود معلومات لرجال المباحث بتواجده في محيط مسكنه، تم إحالة المتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.


مدير أمن الغربية

مباحث تنفيذ الأحكام

المحلة

مركز المحلة

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