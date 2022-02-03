ضبط هارب من 77 حكماً بالسجن 18 سنة بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الغربية بالاشتراك مع مباحث مركز المحلة، من ضبط متهم محكوم عليه بالسجن 18 سنه في 77 حكما قضائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز المحلة، بتمكن ضباط المباحث من ضبط تاجر مقيم دائرة المركز محكوم عليه بالسجن 18 سنه في 77 حكما قضائيا، بعد ورود معلومات لرجال المباحث بتواجده في محيط مسكنه، تم إحالة المتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.