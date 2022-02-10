مصرع ربة منزل بالسنبلاوين سقطت عليها ألواح صاج أثناء تواجدها بالسوق

الدقهلية شريف الديب

لقيت ربة منزل بمركز السنبلاوين مصرعها بعد أن سقط عليها ألواح حديد من أعلي سيارة نقل أثناء تواجدها على طريق السنبلاوين أجا أمام قرية طوخ الأقلام.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي السنبلاوين العام إلى مأمور المركز، بمصرع سيدة بعد سقوط ألواح صاج حديد من أعلي سيارة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع أميرة م ص مقيم قرية طوخ الاقلام التابعة لدائرة المركز، وذلك أثناء تواجدها بالقرب من السيارة حال قيامها بشراء بعض الأغراض من سوق الخميس المقام بالمنطقة، فسقطت الألواح الموجودة على السيارة، مما ادي إلى وفاتها فى الحال، وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.