ضبط شاب أوهم المواطنين ببيع هواتف محمولة من خلال الفيس بوك في الدقهلية

الشرقية -فتحية الديب - شريف الديب

ألقى ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدى للجريمة الإلكترونية بفرع شرق الدلتا، بالتنسيق مع أمن الدقهلية، القبض على شاب لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين بدائرة مركز السنبلاوين من خلال موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك، وإيهامهم ببيع هواتف محمولة وتحصل منهم على مبالغ مالية من خلال أحدى وسائل الدفع الفورى، وبعرضه على النيابة العامة بمركز السنبلاوين ، قررت برئاسة مصطفى عبد المنعم ، مدير نيابة السنبلاوين، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع شرق الدلتا، بلاغات من عدد من المواطنين بقيام حساب على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك، بالنصب على عدد من المواطنين وإيهامهم ببيع هواتف محمولة وتحصل منهم على مبالغ مالية من خلال أحدى وسائل الدفع الفورى، وقام بالنصب عليهم.

وتبين من التحريات صحة البلاغات المقدمة، وتمكنت مأمورية من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدي للجريمة الالكترونية، بالتنسيق مع مباحث السنبلاوين، من تحديد و ضبط صاحب الأكونت ويدعى" حمدى ال ح " 32 عاما مقيم السنبلاوين وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 630 إدارى مركز السنبلاوين لعام 2022، وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.