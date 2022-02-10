مدينة الأقصر تقود حملة على مخازن الخردة وورش تدوير القمامة "المخالفة".. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة على مخازن الخردة وورش تجميع وتدوير وفرز القمامة المخالفة، وذلك للعمل على الحد من انتشار تلك الظاهرة لما لها من آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة، وتمثل إساءة للمظهر الجمالي والحضاري لمدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن ، بتكثيف المجهودات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات والقضاء على المظاهر العشوائية.

وتمت الحملة بالتنسيق مع إدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الأقصر بمشاركة المهندس حمدي عبد العال، والمقدم عبد الحميد فرحات رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية، والنقيب جمال خيري رئيس مسطحات البغدادي، وأحمد محمود دياب مدير المتابعة الميدانية والإشغالات، وشعبان طايع رئيس منطقة حي المطار، وإدارتي شرطة المرافق والبحث الجنائي، تم تنفيذ الحملة بمنطقة حي المطار.

وأسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر بيئية مختلفة، حيث أنه فى الحالة الأولى تم المرور على اماكن فرز و تجميع المخلفات الصلبه والقمامه (حوش) داخل الكتله السكنية طريق المطار الرئيسي بالاقصر منشاه العماري بمدينه الاقصر نجع العرب، وتبين اثناء وحال المعاينة وجود تشوين وتجميع وفرز المخلفات الصلبة والبلاستيك من الزجاجات وعبوات المشروبات الغازية (الكانز) داخل الكتلة السكنية وفي غير الاماكن المحددة والمخصص لها، ووجود مكبس يستخدم في عمليه ضغط وكبس مخلفات البلاستيك والكراتين وعدم الحصول على الموافقة البيئية بمزاولة النشاط، وفى الحالة الثانية تم المرور على منطقة منشأة العماري طريق المطار الرئيسي، وتبين وجود تشوين وتجميع وفرز المخلفات الصلبه والاخشاب والحديد داخل الكتله السكنيه في غير الاماكن المحدد والمخصص لها وعدم الحصول على الموافقه البيئيه الخاصه بمزاوله النشاط، وفى الحالة الثالثة نجع العرب منشاه العماري الأقصر وتبين وجود تشوين وتجميع و فرز المخلفات الصلبه من بلاستيك وكراتين داخل الكتله السكنيه وفي غير الاماكن المحدد والمخصص لها وعدم الحصول على الموافقه البيئيه بمزاوله النشاط.

أما فى الحالة الرابعة فقد تم المرور على منطقة نجع الدقاديق بحي المطار خلف جبانه منشاه العماري بمدينه الاقصر، وتبين وجود تشوين وفرز المخلفات الصلبه والقمامه والبلاستيك والحديد داخل الكتلة السكنية وفي غير الأماكن المحددة والمخصص لها وعدم الحصول على الموافقة البيئية بمزاولة النشاط، والحالة الخامسة تم المرور على منطقة نجع عوض الله الشرقي ، وتبين وجود تشوين وتجميع وفرز المخلفات الصلبه والبلاستيك والمواسير البلاستيك والكراتين والحديد داخل الكتله السكنيه وفي غير الاماكن المحدده والمخطط لها وعدم الحصول على الموافقه البيئيه بمزاوله النشاط، والحالة السادسة نجع سليمان وتبين وجود تشوين وتجميع وفرز المخلفات الصلبه والبلاستيك والمواسير البلاستيك والكراتين والحديد داخل الكتله السكنيه وفي غير الاماكن المحدده والمخطط لها وعدم الحصول على الموافقه البيئيه بمزاوله النشاط.



مدينة الأقصر تقود حملة على مخازن الخردة وورش تجميع وتدوير القمامة (1)



مدينة الأقصر تقود حملة على مخازن الخردة وورش تجميع وتدوير القمامة (2)



مدينة الأقصر تقود حملة على مخازن الخردة وورش تجميع وتدوير القمامة (3)



مدينة الأقصر تقود حملة على مخازن الخردة وورش تجميع وتدوير القمامة (4)