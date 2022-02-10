حملة لرفع الإشغالات بشارع السوق السياحى وتمهيد طريق المدامود بالأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملة لرفع الإشغالات والتعديات بشارع السوق السياحي وسط مدينة الأقصر، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف المجهودات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

وجرى تنفيذ الحملة بمشاركة النقيب أيمن إسماعيل من ضباط إدارة شرطة المرافق، وذلك بهدف مراجعة التزام المحلات التجارية والبازارات السياحية بقانون إشغال الطرق، حيث تم التنبيه عليهم بالالتزام وعدم عرض منتجاتهم أسفل الرصيف بالطريق العام مما يعوق حركة المارة، كذلك تكليف مدير المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات أحمد محمود دياب، بضرورة تنفيذ متابعة ميدانية مستمرة على مدار اليوم بالسوق السياحى.

وعلى صعيد آخر، أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، عن قيام الوحدة المحلية لقرية المدامود بحرى بتمهيد الطريق داخل القرية، وإصلاح جميع مداخلها ومخارجها وبعض الشوارع الداخلية بها، ورفع التراكمات والمخلفات من الطرق داخل القرية، والحملة تمت تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، وصلاح الدين على رئيس القرية، وحميلى عبد الرحمن سكرتير القرية.

وفى السياق نفسه، شهد ديوان مجلس مدينة الأقصر، تحت رعاية العميد طارق لطفى رئيس المدينة، تنظيم هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة ندوة توعوية للعاملين بمجلس مدينة الأقصر، وذلك للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل ومميزاته، وذلك بحضور الدكتور أحمد محمود مدير إدارة التسويق بالهيئة، والدكتور أحمد حماد مدير مركز طب الأسرة بمنشأة العمارى، والدكتور خالد عادل عضو الفريق المركزي لرضا المنتفعين بفرع الهيئة، وحسام عبود عضو بإدارة التسويق بالهيئة ومديرى الإدارات ونوابهم وعدد من الموظفين بالمدينة.



حملة لرفع الإشغالات بشارع السوق السياحى (1)



تمهيد طريق قرية المدامود بالأقصر



حملة لرفع الإشغالات بشارع السوق السياحى (3)



حملة لرفع الإشغالات بشارع السوق السياحى (4)