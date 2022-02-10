محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة تقديم الإسعافات لـ5 مصابين فى حريق منزل

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد رفيق مدير عام فرع كفر الشيخ للتأمين الصحي، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور محمد أبو سمره، مدير مستشفى العبور للتأمين الصحي، بتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين في حريق بمنزل بقرية الحمراوى.

وتابع محافظ كفر الشيخ، نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، ومستشفى العبور للتأمين الصحي، فتم نقل أحد المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، و3 أطفال طلاب بالمدارس لمستشفى العبور للتأمين الصحي، في حين تلقت ربة المنزل الاسعافات اللازمة بمستشفى كفر الشيخ العام، وعادت لمنزلها، مشدداً بمتابعة الحالات وتقديم كل أوجه الرعاية لهم.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، تلقت إشارة بنشوب حريق بمنزل بقرية الحمراوي، التابعة لمركز كفر الشيخ، وهرعت سيارات الدفاع المدني، وسيارات الاسعاف، وتم إخماد الحريق بمساعدة الأهالي، ونتج عنه إصابة 5 أشخاص.