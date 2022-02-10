إصابة 5 أشخاص بحروق متعددة فى حريق منزل بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 5 أشخاص بحروق، في حادث حريق بسبب أسطوانة بوتاجاز بمنزل بقرية الحمراوى، التابعة لمركز كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إشارة بنشوب حريق بمنزل بقرية الحمراوي، التابعة لمركز كفر الشيخ، وهرعت سيارات الدفاع المدني، وسيارات الاسعاف، وتم إخماد الحريق بمساعدة الأهالي، وتبين سبب الحريق انبوبة بوتجاز، ونتج عنها إصابة 5 أشخاص.

وتبين من التقرير الطبي إصابة: محمد عمرو محروس محمد الدهشان، 13 سنة، طالب بمدرسة علي عبد الشكور الإعدادية، بحروق بالوجه والطرفين العلوي والسفلي من الدرجة الأولي والثانية والثالثة، ويوسف رضا السيد السعيد الزاملي، 13 سنة، طالب بمعهد دفرية الابتدائي، بحروق بالوجه والطرفين العلوي والسفلي من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وكريم كمال السيد الزاملي، 12 سنة، طالب مدرسة الحمراوى الابتدائي، بحروق بالوجه والطرفين العلوي والسفلي من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، ونهى محمد، 37 سنة، بحروق باليدين، وحسني حسن راشد، 37 سنة، بحروق بالوجه واليدين، وجار تقديم كافة الخدمات الطبية لهم بالمستشفى.