محافظ كفر الشيخ: إزالة 88 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ19 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بلغ 88 قرار إزالة، منهم 87 قرار على مساحة 8 أفدنة و12 قيراط و7 أسهم وقرار على مساحة 140 مترا بالتعاون بين مجالس المدن، وقوات الأمن، ورد الأراضي لجهات الولاية.

فتم تنفيذ 25 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى مركزي دسوق والحامول، وجاري تنفيذ قرارات الإزالة ببقية قرى ومدن المحافظة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ (19) لتذليل معوقات العمل أولا بأول، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يومياً موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق الخطة المستهدفة، موجهاً بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.