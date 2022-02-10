اليوم السابع
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محافظ المنيا يقرر فتح الترخيص لـ 136 سيارة أجرة ميكروباص.. اعرف التفاصيل

الخميس، 10 فبراير 2022 02:59 م
محافظ المنيا يقرر فتح الترخيص لـ 136 سيارة أجرة ميكروباص.. اعرف التفاصيل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم قرارا بالسماح بفتح الترخيص لـ136 سيارة أجرة ميكروباص 14 راكبا تعمل بالوقود المزدوج، بدلا من السيارات الربع نقل العاملة على خطوط قرى الوحدة المحلية لنزلة حسين بمركز المنيا.

 

يأتى القرار فى إطار تنفيذ الإجراءات الخاصة ببدء تطبيق منظومة إحلال السيارات الربع نقل (البيك أب) والتي تستخدم في نقل الركاب بسيارات ميكروباص سعة 14 راكب موديل 2021أو 2022 ، وتعمل بنظام الوقود المزدوج ( بنزين- غاز طبيعي).

 

وكان المحافظ قد كلف إدارة المواقف بالوحدة المحلية لمركز المنيا، بالتعاون والتنسيق الدائم مع إدارة المرور لإعداد حصر دقيق للطلبات المقدمة من الراغبين في إحلال وتجديد سياراتهم الربع نقل بسيارة ميكروباص 14 راكبا، تعمل بالوقود المزدوج بقري الوحدة المحلية بنزلة حسين.

 

كما تم الإعلان عن فتح باب التقدم لمن يرغب في ذلك من مالكي سيارات البيك أب العاملة على خط سير نزلة حسين للتوجه للمركز التكنولوجي لمدينة المنيا لمراجعة الشروط والضوابط، اعتبارا من 16 يناير الماضي ولمدة 15 يوما.


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