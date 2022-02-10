اليوم السابع
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محافظ المنيا يسٌلم 260 مشروعا تنمويا لسيدات معيلات وشباب

الخميس، 10 فبراير 2022 01:57 م
محافظ المنيا يسٌلم 260 مشروعا تنمويا لسيدات معيلات وشباب اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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سلم اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم، 260 مشروعا تنمويا، لعدد من السيدات المعيلات والشباب، بإجمالى مليون و656 ألف جنيه، مقدمة من صندوق التنمية المحلية، وذلك بحضور وفاء فداوى مدير عام إدارة التنمية بالمحافظة.

استمع المحافظ خلال اللقاء لمشاكل وطلبات عدد من الحضور من قرى ومراكز المحافظة التسع، حيث أكد أن تلك المشروعات، تأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتوفير حياة كريمة لأبنائها من خلال دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تأتي المنيا في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة على مدار 6 سنوات متتالية، مما يسهم في زيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها، للحد من مشكلة البطالة.

ودعا المحافظ، إلى ضرورة التوسع في إقامة وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب على الدخول في مجال العمل الحر وتحفيزهم على الابتكار وريادة الأعمال وتأهيلهم لإقامة وإدارة مشروعات صغيرة توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة.

ووجه المحافظ بتقديم كل الدعم والمساندة لإتاحة فرص الاستثمار من خلال منح المزيد من التيسيرات والحوافز وتخفيف الاجراءات، وفرص الحصول على تمويل للمشروعات من خلال عدد من المبادرات والمشروعات بالمحافظة منها برنامج مشروعك، وصندوق التنمية المحلية، وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة، حيث حققت المحافظة من خلال تلك المبادرات نسب انجاز متقدمة على مستوى الجمهورية.

من جانبها، قالت مدير عام إدارة التنمية، أنه تم تسليم 260 مشروعا تنمويا متنوعا ، وتستهدف تلك المشاريع خدمة المرأة المعيلة والشباب، حيث تتنوع المشروعات ما بين حرفية وخدمية وإنتاج حيواني وتسمين عجول وبقالة وأدوات منزلية وملابس جاهزة وحبوب وغلال ونجارة وحدادة وأدوات مكتبية و عطور وأدوات تجميل وغيرها.

وأشارت إلى أن تلك المشروعات يمولها صندوق التنمية المحلية، وتأتى في شكل قروض صغيرة، تتراوح بين 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه.

 

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الشباب

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