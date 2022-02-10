محافظ الغربية يستقبل أعضاء الاتحاد المصرى لكمال الأجسام قبل انطلاق بطولة الجمهورية

الغربية مصطفى عادل

استقبل مساء اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام وذلك بحضور يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة وذلك قبل ساعات من انطلاق بطولة الجمهورية لكمال الأجسام بمركز شباب الدلجمون.

وأكد رحمي خلال اللقاء على تشجيعه الدائم للرياضة ودعمه الكامل للأنشطة الرياضية واستقبال كافة البطولات على أرضها وترحيبها بالرياضيين من مختلف المحافظات. ومن ضمنها بطولة الجمهورية لكمال الأجسام للدرجة الأولى لعام 2022 والتي تقام للمرة الثانية على أرض محافظة الغربية داخل مركز شباب الدلجمون بكفر الزيات اليوم بمشاركة 27 محافظة بإجمالي 250 فرد ما بين إداريين، لاعبين وحكام.

وأشار يسري الديب وكيل وزارة الشباب إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تستقبل فيها الدلجمون البطولة ذاتها بعد اتخاذ كافة التدابير الوقائية وتنفيذ كافة تعليمات دولة رئيس الوزراء للوقاية من انتشار جائحة كورونا، كما تم توفير صالة مغطاة ومجهزة تحسبا لظروف الأحوال الجوية.

وعقب اللقاء تبادل المحافظ ورئيس الاتحاد الدروع التذكارية كما أهدى مركز شباب الدلجمون درع المركز لمحافظ الغربية تقديراً لدعمه المستمر.

حضر اللقاء كل من اللواء حسين القحاني، كابتن أنور العماوي بطل أبطال العالم، دكتور محمود درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد، كابتن عبد الرحمن شارب مدرب المنتخب والكابتن محمد محسن رئيس مجلس إدارة منطقة الفيوم.