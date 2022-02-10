محافظ أسيوط يناقش مع نائب وزير السياحة والآثار تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

أسيوط فريق المحافظات

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار وذلك على هامش زيارتها للمحافظة لمناقشة ومتابعة أعمال تطوير نقاط ومسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط (دير السيدة العذراء بدرنكة والدير المحرق بالقوصية)، والتأكد من جاهزيتها تمهيداً لافتتاحها فى أقرب وقت بالإضافة إلى بحث سبل زيادة الفرص الاستثمارية وتنمية السياحة الريفية.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس عادل الجندى المنسق الوطنى لمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة بوزارة السياحة وعثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى بالمحافظة.

استعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – الخطوات التى اتخذتها المحافظة لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية والاهتمام الذى توليه الدولة لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر ومتابعة الأعمال الجارية لتطوير ورفع جاهزية النقاط الواقعة عليه والتى يبلغ عددها 25 نقطة منهم نقطتين بمحافظة أسيوط هما دير السيدة العذراء بدرنكة والدير المحرق بالقوصية كما تم استعراض المقومات السياحية والطبيعية التى تتمتع بها محافظة أسيوط وأعمال التطوير والترميم بالطرق الرئيسية والأديرة ورفع كفاءة البنية التحتية للمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط على الجهود التى تبذلها المحافظة لتنمية الحرف والصناعات اليدوية بالقرى فى إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية القرى والنجوع وتوفير كافة الخدمات ومشروعات البنية الأساسية وتوفير حياة كريمة للمواطنين فى كافة القطاعات لافتًا إلى بعض التكتلات الاقتصادية الهامة التى تذخر بها المحافظة وخاصة زراعة النباتات العطرية وزراعات الرمان والصناعات الجلدية والكليم الأسيوطى وغيرها من الصناعات والتكتلات التى تذخر بها المحافظة وتسهم فى زيادة الفرص الاستثمارية بالمحافظة مع توفر كافة المقومات وشبكة جيدة من الطرق ووسائل النقل الجوية والبرية والنهرية وكثرة الأماكن السياحية والأثرية التى تذخر بها المحافظة والمراسى النيلية معلنًا دعمه الكامل لجذب الاستثمارات وتنمية موارد المحافظة وتوفير فرص العمل للمواطنين والشباب.

وأشارت نائب وزير السياحة والآثار إلى أهمية تنمية السياحة الريفية بالمحافظة لخلق فرص استثمارية جديدة وخاصة فى ظل تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 منوهة إلى أن الصعيد يشهد اهتمام بالغ من القيادة السياسية وإن وزارة السياحة والآثار تشارك فى العديد من المبادرات التى تستهدف رفع كفاءة الكثير من قرى ومدن الصعيد كبرنامج تنمية الصعيد ومبادرة حياة كريمة ومبادرة إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة مؤكدة على أهمية التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى وشركات السياحة للتسويق لمسار رحلة العائلة المقدسة وتنشيط السيحة الداخلية والخارجية مشيرة إلى أن الوزارة تتبنى نهج التنويع بين الأنماط السياحية دون الإقتصار على منتج بعينه، وأن التنويع بين الأنماط السياحية له بالغ الأثر فى جذب أسواق جديدة واعدة.

كما أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على ترخيص 10 سيارات ميكروباص أجرة للعمل على خط مدينة أسيوط الجديدة – موقف الأزهر ذهاباً وإياباً وذلك بالتنسيق بين إدارة المواقف وجهاز المدينة بنفس التعريفة والضوابط المتبعة فضلا عن الموافقة على ترخيص 5 سيارات ميكروباص أجرة للعمل داخل مدينة أسيوط الجديدة كسرفيس داخلى تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين قاطينيها لتسهيل الحركة والانتقال والتيسير عليهم.

كانت قد وردت مذكرة للمجلس التنفيذى من جهاز مدينة أسيوط الجديدة بشأن ترخيص سيارات ميكروباص أجرة عدد 10 سيارات للعمل على خط أسيوط الجديدة – موقف الأزهر وكذلك ترخيص عدد 5 سيارات ميكروباص أجرة للعمل كسرفيس داخلى بالمدينة ووافق المحافظ بالتنسيق مع المجلس التنفيذى على الطلب المقدم إستجابة لمطلب أهالى المدينة طبقاً للقواعد المنظمة لذلك موجهًا بإنهاء الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين إدارتى المرور والمواقف والاعلان عن ترخيص تلك السيارات وتحديد فترة لتلقى الطلبات ثم إجراء قرعة علنية عليها.

وأكد المحافظ أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تأتى على رأس أولوياته وتسعى جميع الأجهزة التنفيذية لتلبية وتحقيق آمال وطموحات المواطن والحفاظ على المصلحة العامة تنفيذًا لتوجهات الدولة لافتًا إلى أن مدينة أسيوط الجديدة تأتى ضمن المدن الحضارية على مستوى الجمهورية حيث يتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لسبل الحياة وتم تزويدها بالعديد من الخدمات لجذب عدد أكبر من السكان وتنظيم منظومة النقل لتسهيل حركة المواطنين إلى المدينة وداخلها وتشجيعهم على الإقامة بها لافتا إلى البدء فى أعمال توسعة وتطوير طريق "أسيوط الجديدة الحر" بطول 10.5 كم وبتكلفة إجمالية 156 مليون جنيه تتضمن توسعة وإزدواج الطريق ليتكون من 3 حارات بكل اتجاه ويربط القرى المجاورة للطريق عن طريق بعض الانفاق التى لاتعوق الحركة المرورية وتساهم فى منع الحوادث المرورية فى مداخل القرى مؤكداً على اهتمام الدولة بالمدن الجديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوفير كافة الخدمات بها وتوفير كافة متطالبات سكانها.

على جانب آخر، التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة المحاسب ايهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط لبحث ومناقشة خطة الجهاز والأنشطة التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة معلناً تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لأى مبادرات أو فعاليات تقدم خدمات أفضل للمواطنين وتوفر حياة كريمة لهم وذلك بناءاً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وفى ضوء تحقيق التنمية المستدامة وتفعيلاً لرؤية مصر 2030.

وقدم المحافظ ـ فى مستهل اللقاء ـ التهنئة لمدير الجهاز الجديد لتوليه مهام عمله فى المحافظة متمنيًا له التوفيق والسداد فى منصبه الجديد مشيداً بالجهود المبذولة من الجهاز والقائمين على تقديم الخدمات به للمواطنين من تقديم قروض ومنح للشباب وللمرأة المعيلة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة والعمل على توفير حماية كريمة وخلق فرص عمل حقيقية وتسهم فى القضاء على البطالة وغيرها من الخدمات.

وأوضح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع أسيوط أن الجهاز يواصل تقديم كافة التسهيلات الممكنة التى توفر نجاح الشباب فى تنفيذ المشروعات المختلفة وتحقيق فرص عمل على أرض الواقع سواء كانت خدمات مالية أو غير مالية فى كافة القطاعات كـ (الصناعية، والتجارية، والخدمية، والحرفية والثروة الحيوانية، والداجنة ، ... ) وغيرها مضيفاً إن الجهاز يقدم خدمات كـ (التدريب والتشغيل ، والتأسيس ، ريادة أعمال ، تمويل ، عدم فنى ، تسويق ، ...) وغيرها من الخدمات التى يقدمها الجهاز مشيراً إلى ما لاقاه من اهتمام ودعم خلال لقائه مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وهو ما سوف ينعكس على الأنشطة والخدمات التى يقدمها الجهاز للمواطنين بالمحافظة.



محافظ أسيوط يلتقي مدير جهاز تنمية المشروعات