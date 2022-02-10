عصابة الحمام.. هولندا تضبط شبكة سرقت 26 حمامة لاستخدامهم فى سباق

كتبت: هناء أبو العز

ألقت الشرطة الهولندية القبض على ثلاثة أشخاص تخصصوا في سرقة الحمام ، وتم ضبط بحيازتهم 26 حمامة.

وأضافت الشرطة في بيان لها نشرته صحيفة سى نيوز الفرنسية، أنه تم ضبط سيارة على الطريق السريع، وبداخلها سلة تحتوى على حمام، وتم القبض على المشتبه بهم ، وهما رجل وامرأة بلا مأوى من أوكرانيا ومقيمين في روتردام ، تتراوح أعمارهم بين 47 و 57 و 32 على التوالي ، بعد سرد قصة غير متسقة حول من أين أتى الحمام وإلى أين يذهبون.

وعند التحقق ، تبين إبلاغ أحد الأشخاص بفقدان 26 نوع حمام يستخدمهم في السباقات.

وقد اكتسب الحمام الأوروبي شعبية متزايدة في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة ، وخاصة في الصين حيث يمكن لمسابقات الحمام الزاجل أن تجلب جوائز مالية ضخمة.

وسباق الحمام هو تقليد قديم في بلجيكا وهولندا وشمال فرنسا، ونظرًا لكونها في حالة انخفاض ، فقد شهدت اهتمامًا متجددًا مرتبطًا جزئيًا بمشتريات المضاربة هذه.

و في عام 2020 ، تم بيع الحمام الزاجل من مزرعة تربية إلى مشتر صيني بسعر قياسي بلغ 1.6 مليون يورو.