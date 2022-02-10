اليوم السابع
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أكرم القصاص
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صحفيو البيت الأبيض والبنتاجون يطلبون السماح بمرافقة الجنود بشرق أوروبا

الخميس، 10 فبراير 2022 07:32 ص
صحفيو البيت الأبيض والبنتاجون يطلبون السماح بمرافقة الجنود بشرق أوروبا عناصر من الجيش الأمريكى
أ ش أ

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طلب صحفيو البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية " بنتاجون" السماح لهم مرافقة القوات الأمريكية التي يتم نشرها في شرق أوروبا تزامنا مع حشد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية وبالقرب من بيلاروسيا.

 

وحسب شبكة سى بى إس الأمريكية، اليوم فقد اعتبر الصحفيون الأمريكيون أن عدم إتاحة الفرصة لهم لمرافقة قوات بلادهم ليس فى مصلحة الأمريكيين وخصوصا من لديهم أقارب يخدمون فى هذه القوات.

 

ووجه اتحاد صحفيى البنتاجون اليوم خطابا إلى كل من وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستين ولمستشار الأمن القومى جيك سوليفان فى هذا الشأن فى ظل القواعد المتبعة منذ الحرب العالمية الثانية بإتاحة مستوى من السماح للصحفيين بمرافقة الجنود فى المهام العسكرية الخارجية رغم أن هناك من المسئولين من يرى أنه أحيانا تكون التغطية الصحفية فى غير صالح مجريات العمليات العسكرية.

 

ووصلت المجموعة الأولى من القوات الأمريكية التى تعزز حلفاء منظمة حلف شمال الأطلسى (الناتو) فى شرق أوروبا، الثلاثاء الماضى، إلى رومانيا.

 

ومن المتوقع أن يعمل أول 100 جندى أمريكى مع خبراء رومانيين متخصصين فى اللوجستيات، للتحضير لنشر 800 جندى إضافى.

 


البيت الأبيض

البنتاجون

أوروبا

الجيش الامريكى

صحفيو البيت الأبيض

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